Украина пригрозила Лукашенко за признание Крыма российским

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальное признание Белоруссией Крыма российским ударит по отношениям Минска и Киева, и Киев будет действовать «по полной программе». Об этом сообщает «Укринформ».

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о визите в Крым. Лукашенко подчеркнул, эта поездка будет означать признание полуострова частью РФ.

Лукашенко отметил, что Крым «де-факто российский», а после референдума 2014 года «и де-юре стал российским».

Комментируя эти заявления, Кулеба сказал, что «нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания» Лукашенко, которое «регулярно осуществляется на различных медийных платформах».

«Мы будем оценивать его действия», - подчеркнул министр.

По его словам, если Белоруссия официально признает присоединение Крыма к РФ, «это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям».