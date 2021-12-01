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32 минуты назад

Украина пригрозила Лукашенко за признание Крыма российским

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальное признание Белоруссией Крыма российским ударит по отношениям Минска и Киева, и Киев будет действовать «по полной программе». Об этом сообщает «Укринформ».

Украина пригрозила Лукашенко за признание Крыма российским
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о визите в Крым. Лукашенко подчеркнул, эта поездка будет означать признание полуострова частью РФ.

Лукашенко отметил, что Крым «де-факто российский», а после референдума 2014 года «и де-юре стал российским».

Комментируя эти заявления, Кулеба сказал, что «нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания» Лукашенко, которое «регулярно осуществляется на различных медийных платформах».

«Мы будем оценивать его действия», - подчеркнул министр.

По его словам, если Белоруссия официально признает присоединение Крыма к РФ, «это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям».

«Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание», - заключил Кулеба.

В мире,Дмитрий Кулеба,Александр Лукашенко,Владимир Путин,МИД,
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