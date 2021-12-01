В США назвали наиболее опасную для себя страну

Американцы рассказали, какую страну считают самой большой угрозой для США. Большинство граждан страны назвали Китай наиболее опасным государством для Штатов, передает телеканал Fox со ссылкой на исследование Института Рональда Рейгана.

Фото: Aly Song / Reuters Aly Song / Reuters

«В первый раз в нашем исследовании большинство американского народа идентифицировало единственную страну в качестве величайшей угрозы Соединенным Штатам — Китай», — подчеркнули исследователи.

Так, больше половины граждан США (52 процента) назвали Китай наибольшей угрозой для страны, 14 процентов — Россию. При этом в 2018 году опасность в Китае видели 21 процентов американцев, а треть опрошенных указали Россию.