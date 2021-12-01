Талибы дали обещание США

Представители движения « Талибан» * сообщили, что территория Афганистана не будет использоваться для создания угроз другим странам.

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«" Талибан" вновь подтвердил свое обязательство не допускать, чтобы территория Афганистана использовалась кем-либо для создания угроз какой-либо стране», - сказано в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном на сайте Госдепа.

При этом он добавил, что США «выразили обеспокоенность по поводу продолжающегося присутствия в Афганистане» террористических группировок «Аль-Каида» ** и «Исламское государство» ***.

* Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

** «Аль-Каида» - решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.