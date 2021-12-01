На Майдане уже принят меморандум, в котором говорится, что в отставку должен уйти сам Зеленский, а также главе его офиса Андрей Ермак. Митингующие выкрикивают лозунг «Зеленского — вон!», отмечает агентство. Также они требуют перевыборов Верховной рады, поскольку сейчас большинство в ней составляют представители президентской партии «Слуга народа».