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30 минут назад

ТАСС: Митингующие в Киеве требуют отставки Зеленского

В центре города много полиции и машин «скорой помощи»

В Киеве вспыхнули протесты после программной речи Владимира Зеленского в Верховной Раде. Участники акции требуют отставки президента и полной перезагрузки власти, пишет ТАСС.

На Майдане уже принят меморандум, в котором говорится, что в отставку должен уйти сам Зеленский, а также главе его офиса Андрей Ермак. Митингующие выкрикивают лозунг «Зеленского — вон!», отмечает агентство. Также они требуют перевыборов Верховной рады, поскольку сейчас большинство в ней составляют представители президентской партии «Слуга народа».

Зеленскому предрекли бегство из страны

ТАСС пишет, что в центре Киева много полиции и машин «скорой помощи».
В мире,Видео,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ИТАР-ТАСС,
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