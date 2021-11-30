На Украине суд разрешил задержать главу Крыма

Киевский апелляционный суд разрешил задержать главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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Отмечается, что 25 ноября коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение Шевченковского районного суда, и предоставила разрешение на задержание Аксенова с целью дальнейшего избрания ему меры пресечения. При этом в самом сообщении суда фамилия чиновника не указывается полностью, а фигурирует лишь в виде инициала.

На Украине Аксенова подозревают в совершении целого рядка уголовных преступлений. В частности, ему инкриминируют совершение действий, направленных на насильственное изменение, или свержение конституционного строя, или захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней, совершение теракта, блокировку транспортных коммуникаций и захват государственных или общественных сооружений.