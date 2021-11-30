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1 час назад

«Белавиа» может начать летать в Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» после слов Александра Лукашенко о признании Крыма может начать полеты на полуостров. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев со ссылкой на руководство «Белавиа».

«Белавиа» может начать летать в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Авиакомпания «Белавиа» может в ближайшее время приступить к полетам из Минска в Крым после слов Лукашенко о формальном признании Крыма российским», - написал Соловьев в своем телеграм-канале.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА «Новости», что Крым де-факто и де-юре является российским регионом.

«Крым стал российским»: Лукашенко о принадлежности полуострова

Он сообщил, что планирует в ближайшее время совершить поездку в Крым, и его визит будет означать фактическое признание российской принадлежности полуострова.

В начале ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей также назвал Крым российской территорией.

Комментируя заявление белорусского министра, в МИД Украины отметили, что де-юре Белоруссия по-прежнему поддерживает «суверенитет и территориальную целостность» Украины в ее «международно признанных границах», а изменение этого подхода «приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений».

В мире,Владимир Макей,Александр Лукашенко,МИД,РИА Новости,
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