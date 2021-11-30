«Белавиа» может начать летать в Крым

Белорусская авиакомпания «Белавиа» после слов Александра Лукашенко о признании Крыма может начать полеты на полуостров. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев со ссылкой на руководство «Белавиа».
«Авиакомпания «Белавиа» может в ближайшее время приступить к полетам из Минска в Крым после слов Лукашенко о формальном признании Крыма российским», - написал Соловьев в своем телеграм-канале.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью РИА «Новости», что Крым де-факто и де-юре является российским регионом.
Он сообщил, что планирует в ближайшее время совершить поездку в Крым, и его визит будет означать фактическое признание российской принадлежности полуострова.
В начале ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей также назвал Крым российской территорией.
Комментируя заявление белорусского министра, в МИД Украины отметили, что де-юре Белоруссия по-прежнему поддерживает «суверенитет и территориальную целостность» Украины в ее «международно признанных границах», а изменение этого подхода «приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений».