Лукашенко пригрозил НАТО размещением ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит России разместить на своей территории ядерное оружие, если НАТО разместит свои ядерные системы в Польше, пишет РИА Новости.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае, если Германия откажется разместить ядерное оружие, оно может оказаться в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии.

«(В таком случае) я предложу (президенту РФ Владимиру) Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», - сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.

Он не сказал, о каких именно системах идет речь.

«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», - добавил он.

Ранее Лукашенко в интервью Би-би-си предостерег западные страны от развязывания войны на территории Белоруссии. По его словам, в этом случае будут втянуты НАТО и Россия.

«Это - ядерная война», - подчеркнул Александр Лукашенко в интервью, отрывок которого приводит белорусское агентство БелТА.