Лукашенко пригрозил НАТО размещением ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит России разместить на своей территории ядерное оружие, если НАТО разместит свои ядерные системы в Польше, пишет РИА Новости.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае, если Германия откажется разместить ядерное оружие, оно может оказаться в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии.
«(В таком случае) я предложу (президенту РФ Владимиру) Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», - сказал Лукашенко в интервью РИА Новости.
Он не сказал, о каких именно системах идет речь.
«То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте», - добавил он.
Ранее Лукашенко в интервью Би-би-си предостерег западные страны от развязывания войны на территории Белоруссии. По его словам, в этом случае будут втянуты НАТО и Россия.
«Это - ядерная война», - подчеркнул Александр Лукашенко в интервью, отрывок которого приводит белорусское агентство БелТА.
В Белоруссии после распада СССР находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам «Тополь» и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Вывод ядерного оружия стал результатом подписания Минском Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).