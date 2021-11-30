Зеленскому предрекли бегство из страны

Президент Украины Владимир Зеленский возможно будет вынужден покинуть страну, если он проиграет на выборах в 2024 году. Такое предположение в эфире телеканала высказал политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш».

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По его словам, за время пребывания на посту лидер Украины перешел дорогу слишком многим людям, которые с большой вероятностью не оставят его в покое, тем более если он перестанет быть главой государства.

"Если Зеленский проиграет президентские выборы, я думаю, что его ждет эмиграция. <…> Понимаете, Янукович уехал не потому, что нарушал закон он и его команда. Он уехал потому, что он посадил Тимошенко, а за это его догнали. На личности перешло", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что среди "пострадавших" от рук главы государства есть злопамятные личности, в числе которых контрабандисты и воры в законе.