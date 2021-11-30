В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.89EUR 84.82
Войти в почту
30 минут назад

Зеленскому предрекли бегство из страны

Президент Украины Владимир Зеленский возможно будет вынужден покинуть страну, если он проиграет на выборах в 2024 году. Такое предположение в эфире телеканала высказал политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш».

Зеленскому предрекли бегство из страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, за время пребывания на посту лидер Украины перешел дорогу слишком многим людям, которые с большой вероятностью не оставят его в покое, тем более если он перестанет быть главой государства.

"Если Зеленский проиграет президентские выборы, я думаю, что его ждет эмиграция. <…> Понимаете, Янукович уехал не потому, что нарушал закон он и его команда. Он уехал потому, что он посадил Тимошенко, а за это его догнали. На личности перешло", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что среди "пострадавших" от рук главы государства есть злопамятные личности, в числе которых контрабандисты и воры в законе.

Война с олигархами и госпереворот: о чем говорил Зеленский на втором пресс-марафоне

Ранее украинский эксперт Тарас Загородний сказал, что Зеленского в ближайшем будущем ждет "политическая смерть": действующего президента, согласно опросам, поддерживают порядка 25% избирателей, но настоящий рейтинг вряд ли превышает 21%. Как отметил Загородний, на дальнейшее падение этого показателя может повлиять "вакханалия с налоговым законодательством, скандалы с тарифами" и "безумие вокруг депутатов".

В мире,Тарас Загородний,Руслан Бортник,Владимир Зеленский,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители