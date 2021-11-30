Главу офиса Зеленского допросили по делу о задержании 33 россиян

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что дал показания в качестве свидетеля по уголовному делу о ЧВК «Вагнер», к которой якобы причастны граждане России.

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«Как законопослушный гражданин, сегодня в 8.30 утра (09.30 мск) посетил Государственное бюро расследований (ГБР). Дал показания по делу «вагнеровцев». Сообщил всю известную мне информацию», – написал он в Facebook.

По его словам, он не анонсировал визит к следователям, поскольку не хотел делать из этого «шоу». Ермак отметил важность установления истины в этом деле.

Напомним, в прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.