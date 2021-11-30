Обзор иноСМИ: суд Китая с Украиной и предупреждение британцам

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

«Британия подходит к России слишком близко»

Предупреждение Андрея Келина прозвучало на фоне новостей об усилении Россией границы и «опасений, что полномасштабное вторжение неминуемо».

Британия приступила к передислокации своих войск, но в России предупредили: Лондону не стоит подходить «слишком близко», так как «может возникнуть искра и случится инцидент». «ИноСМИ» собрали комментарии британских пользователей к этому материалу. Odin подчеркнул, что «Британия не должна вмешиваться в дела других стран, если не хочет принимать тысячи беженцев, появившихся из-за ее действий». Joe Black отметил, что вся британская армия «уместилась бы на стадионе Уэмбли, и еще место осталось бы», поэтому ссориться с Россией не стоит.

Российские подлодки и перерезанные кабели

Автор норвежского издания Klikk Альф Якобсен назвал российские мини-полодки одной из главных угроз для коммуникации западных стран. Кто, если не российские подводники, способны перерезать кабели на глубине шесть тысяч метров, заявил он.

Первый трансатлантический оптоволоконный кабель, соединивший США, Францию и Англию в 1988 году, ознаменовал революцию. Сегодня, 30 лет спустя, 97 процентов мировых коммуникаций передаются через подводные сети оптоволоконных кабелей. Речь идет об «астрономическом» объеме данных: от интернет-чатов до сверхсекретных сигналов военного командования и финансовых транзакций на сумму в десять триллионов долларов каждый день. Если эта сеть умрет, Запад застынет, предупредил Якобсен. Фондовый и валютный рынки обрушатся, банкоматы перестанут работать, а военные дроны - летать. Подводная сеть - самая уязвимая точка Запада и самая главная цель российских подводных лодок-шпионов, подчеркнул автор.

«Байрактаров на выплаты не хватит»: китайцы хотят засудить Киев

В 2021 на Украине ввели санкции против граждан Китая и китайских компаний после покупки ими доли в предприятии по производству авиадвигателей «Мотор Сич»; затем украинские власти решили вернуть предприятие в госсобственность. Как рассказала «Страна», китайцы планируют добиваться от Украины выплаты компенсации в 4,5 миллиарда долларов через суд в Гааге.

Глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец считает, что шансы Китая на выигрыш в суде «весьма велики», хотя процесс и может затянуться на два-три года. В сентябре 2021-го «Мотор Сич» подписало договор с турецкой Baykar Makina на поставку двигателей для беспилотников «Байрактар». Экс-глава «Укрспецэкспорта» Сергей Бондарчук предположил, что предприятие сможет хорошо заработать на направлении дронов, «но все это теряет всякий смысл в свете нового китайского иска: на огромные компенсации, которые требуют китайцы, «Байрактаров» точно не хватит».

«В Британии пытаются запретить Рождество»

В Британии «пытаются запретить Рождество»: министров предупреждают, что использование этого слова в предпраздничной прививочной кампании «нанесет оскорбление меньшинствам», пишет таблоид Daily Mail. Как рассказала газета, правительство планировало использовать для мотивации студентов лозунг «Не привози ковид домой на Рождество».

Однако некоторые члены кабинета министров сочли инициативу «недостаточно инклюзивной». В итоге в прививочную кампанию рекомендовали не включать слово «Рождество»: государственная кампания должна быть ориентирована на всех, «а люди, исповедующие другие религии, Рождество не празднуют». «Рождество» предложили заменить «праздничным сезоном».

Меркель попрощается с немцами панк-песней

Ангела Меркель «оставила немцев в недоумении» выбором песни к церемонии своего ухода: она выбрала композицию немецкой панк-рок певицы 70-х Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen («Ты забыл цветную пленку»). The Guardian отмечает, что «теперь немцы сомневаются, насколько хорошо они на самом деле знают канцлера, управлявшую ими в течение 16 лет».