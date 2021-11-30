В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
23 минуты назад

В Британии назвали способ противостоять угрозам России и Китая

Лондон назвал способ противостоять угрозам Москвы и Пекина, сообщает газета The Guardian со ссылкой на речь, с которой собирается выступить глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур в Международном институте стратегических исследований.

В MI6 назвали способы борьбы с Россией и КНР
Фото: EPAEPA

Ему предстоит рассказать о том, что агентству придется работать с технологическими фирмами, чтобы выиграть гонку с Россией и Китаем, осваивающими искусственный интеллект. «Мы традиционно полагались в первую очередь на наш собственный потенциал, чтобы разработать технологии мирового класса», — сообщил Мур. При этом он отметил: «мы должны быть более открытыми, «чтобы остаться секретными».

Издание пишет, что КНР оперативно совершенствует свои возможности в киберпространстве, а РФ занимается «наращиванием потенциала в сфере хакерских атак». Как следует из текста речи главы британской внешней разведки, «противники» вкладывают средства в освоение искусственного интеллекта. Речь идет о вычислениях на квантовом компьютере и синтетической биологии. Мур выразил уверенность, что овладение ими даст преимущество России и Китаю.

Ранее эксперт по России Изабель Соукинс сообщила, что военное сотрудничество Москвы и Пекина может обернуться для Запада катастрофой. «Если Россия и Китай в конечном итоге объединятся, то они захотят приструнить Америку по нескольким направлениям», — отметила Соукинс.

В мире,Интернет,The Guardian,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители