В MI6 назвали способы борьбы с Россией и КНР

Лондон назвал способ противостоять угрозам Москвы и Пекина, сообщает газета The Guardian со ссылкой на речь, с которой собирается выступить глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур в Международном институте стратегических исследований.

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Ему предстоит рассказать о том, что агентству придется работать с технологическими фирмами, чтобы выиграть гонку с Россией и Китаем, осваивающими искусственный интеллект. «Мы традиционно полагались в первую очередь на наш собственный потенциал, чтобы разработать технологии мирового класса», — сообщил Мур. При этом он отметил: «мы должны быть более открытыми, «чтобы остаться секретными».

Издание пишет, что КНР оперативно совершенствует свои возможности в киберпространстве, а РФ занимается «наращиванием потенциала в сфере хакерских атак». Как следует из текста речи главы британской внешней разведки, «противники» вкладывают средства в освоение искусственного интеллекта. Речь идет о вычислениях на квантовом компьютере и синтетической биологии. Мур выразил уверенность, что овладение ими даст преимущество России и Китаю.