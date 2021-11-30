Кулеба: Украинская армия усилилась и "ответит на удар" России

Украинская армия стала сильнее, чем в 2014 году, и сможет ответить на удар России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу.
Дипломат призвал к «оперативным действиям» для «сдерживания» Москвы. «Если Россия решит провести военную операцию, все произойдет буквально в мгновение ока», — сказал глава ведомства. «Россия развернула значительные военные силы в регионах рядом с границей Украины», — отметил министр.
Речь идет о 115 тысячах военных, танках, артиллерии, военно-воздушных и военно-морских силах, а также о средствах радиоэлектронной борьбы.
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе и намерен искать политико-дипломатическое разрешение конфликта. При этом Киев совместно с западными партнерами работает над трехуровневым планом сдерживания «российской агрессии».
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вероятность войны с Россией «может быть каждый день». Украинский лидер отметил, что «большое запугивание» идёт со стороны СМИ. «Считаю, что сегодня идёт запугивание... с некоторых площадок, СМИ», — указал он.