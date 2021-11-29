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57 минут назад

Нидерланды захотели устроить новое разбирательство против России по делу MH17

Нидерланды захотели устроить новое разбирательство против России и подготовить юридическую процедуру в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.

Нидерланды захотели устроить новое разбирательство против России по делу MH17
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вопрос будет стоять на повестке нового правительства, которое находится в стадии формирования.

Источники RTL называют эту новую процедуру многообещающей для Нидерландов. Также собеседники утверждают, что Россия якобы нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

В Чикагской конвенции говорится, что каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов, отметили авторы материала. Окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО должен принять новый кабмин Нидерландов. «Если ИКАО признает, что Россия виновна, это усилит давление на Москву по вопросу признания ответственности или может послужить основанием для другого судебного процесса», — отмечается в тексте.

В начале ноября суд перенес принятие решения по искам родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины. Его рассмотрят в Нидерландах в декабре, сообщал председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины в июле 2014 года. На борту находились 298 человек, они погибли. Причастных, по мнению следователей, к авиакатастрофе подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. Москва отрицает свою причастность к крушению самолета.

В мире,Boeing,ООН,RTL Group,
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