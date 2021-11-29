Столтенберг заявил о самом масштабном расширении системы обороны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге заявил, что организация начала самое масштабное расширение системы обороны со времен холодной войны. Его слова приводит «РИА Новости» .

«Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие, как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что расширение системы обороны направлено на «предотвращение любой угрозы, особенно на восточном фланге альянса — в Балтийском регионе». От кого именно эта угроза исходит Столтенберг не уточнил, но ранее, в ноябре, заявлял, что со стороны России ее нет.