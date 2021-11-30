Госдеп провалил женевские договоренности Путина и Байдена

Посол России в США заявил о фактической высылке российских дипломатов, обвинив Вашингтон в искажении фактов и проведении политики по разъединению семей работников МИД. В Госдепе заявили прямо противоположное: отъезд дипломатов – не карательная мера, а стремление к «большему паритету» в отношениях. Кто прав и как дальше будут развиваться дипломатические отношения России и США?

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Во вторник посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну. По его словам, речь идет о фактическом выдворении. Он заявил, что именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.

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«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», – отметил посол.

По его словам, «США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства». «Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Наши предложения остаются на «столе переговоров», – добавил Антонов.

Таким образом он прокомментировал высказывание официального представителя Госдепартамента Джалины Портер о том, что отъезд россиян из Соединенных Штатов нельзя рассматривать как высылку или карательную меру. Она заявила, что США стремятся к «большему паритету», ограничивая срок пребывания в стране россиян тремя годами, сославшись на то, что подобный изначальный срок установил и МИД России. Также Портер заявила, что США намерены продолжать консультации с Россией по визовым вопросам.

До этого Антонов говорил о готовящейся на 30 января очередной высылке 27 дипломатов из США. Также он рассказал о лишении аккредитаций супруг дипломатов и о запрете на выдачу виз их детям. Происходящее Антонов назвал политикой по разъединению семей. Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что Москва примет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку российских дипломатов из США, передает РИА «Новости». Аналогичные меры пообещали предпринять в МИД. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, «Вашингтону пора остановиться».

В июне, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств. Но, как пояснил глава МИД Сергей Лавров, диалог Москвы и Вашингтона в этом вопросе «топчется на месте», потому что США в визовых вопросах пытаются прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.

Между тем США со ссылкой на отсутствие достаточного количества сотрудников приостановили работу своих генконсульств во Владивостоке и Екатеринбурге, а затем и прекратили прием заявлений на выдачу виз в консульском отделе дипмиссии в Москве. Из-за этого россияне вынуждены теперь летать в другие страны, чтобы подать заявки на визы в находящихся там консульских учреждениях. При этом, по версии американской стороны, проблемы у посольства возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.

Во вторник МИД России разъяснил газете ВЗГЛЯД суть претензий к США (с полной версией ответа можно ознакомиться здесь). В ведомстве напомнили, что 10 декабря 2020 года именно Госдепартамент объявил об очередном «нововведении», которое заключалось в установлении трехлетнего лимита на сроки командировок персонала двусторонних российских загранучреждений (с некоторыми исключениями для руководящего состава).

«Нам была обещана выдача виз для российских представителей, приезжающих на замену покидающим США. Но в очередной раз нас обманули, оформив визы лишь 10 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам», – уточнили в МИД.

«Мы неоднократно указывали американским властям на неприемлемость их шагов, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и ограничивающих наше суверенное право кадровых назначений на дипломатические и административно-технические должности в зарубежных представительствах. Также мы призывали не идти по пути дальнейшей эскалации. Но подвижек в политике США после Женевского саммита нет», – добавили в ведомстве.

Кроме того, резко возросло количество случаев затягивания Госдепартаментом продления виз дипломатов, уже находящихся в США. «Это приводит к тому, что при выезде в Россию в отпуск или по срочной необходимости их не пустят обратно. Расцениваем это как принуждение к досрочному завершению командировки. Таковых у нас накопилось почти 60 человек (а вместе с членами семей – 150 человек)», – обратили внимание в дипломатическом ведомстве.

Там добавили, что около 40 сотрудников ведомства ожидают возможности выехать к местам командировок в США уже много месяцев и даже больше года, что равнозначно отказу. Полгода не может получить визу и приступить к работе новый генеральный консул России в Нью-Йорке. «Мы сталкиваемся с элементарным неуважением к семейным ценностям, когда у отдельных членов семей наших дипломатов есть визы, а у кого-то их нет. Дело дошло до того, что находящимся в Москве детям дипломатов не выдают визы для выезда к родителям в США. Разумеется, во всех случаях за нами остается право на взаимность», – подчеркнули в МИД.

Попытка США разлучить семьи российских дипломатов отказом в выдаче им виз – это один из инструментов, направленный на еще большее осложнение работы диппредставительства России,

считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Дипломатическая практика предполагает, что визы членам семей сотрудников посольства выдаются автоматически. Думаю, США с трудом смогли бы объяснить причину запрета на въезд детям и женам дипломатов. Вероятно, это связано с попыткой Вашингтона дать асимметричный ответ на наши ограничительные меры, которые мы, что характерно, также вводили в ответ на действия США», – сказал эксперт. В целом такие действия американской стороны он назвал неприемлемыми и непопулярными в дипломатической работе.

«Ситуация действительно очень сложная. Дипломатическая война, продолжающаяся уже несколько лет, довольно сильно ударила по отношениям двух стран. При этом восстановить нормальную работу диппредставительств при наличии политической воли можно прямо сейчас. В этой сфере, в отличие от других, у России и США нет коренных противоречий», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Однако обеим странам надо стремиться к налаживанию отношений. Но в связи с общей напряженностью, связанной с заявлениями США о якобы подготовке Россией военной операции на Украине, мы вряд ли увидим в ближайшие недели и месяцы какие-то подвижки в дипломатическом вопросе. Ситуация останется прежней как минимум до проведения онлайн-саммита двух президентов, который, будем надеяться, состоится», – считает Дудаков.

Эксперт сомневается, что обострению дипломатического кризиса поспособствовала деятельность главы Госдепа Энтони Блинкена. «Он продвигает стратегию, предусматривающую заморозку отношений с Россией, чтобы в них не было ни резких ухудшений, ни улучшений, – указал Дудаков. – Вероятно, в этой сфере не сложились женевские договоренности. В каких-то других аспектах политики стало лучше. Видно, что налажен прямой диалог на уровне президентов, а где-то – договоренности просто не заработали. Но как раз это может стать поводом для обсуждения проблемы на предстоящем саммите президентов».

«Нынешний скандал касается трехлетних командировок, то есть договоренностей чисто технического характера. Наш МИД настаивает на том, что разночтения этих правил американской и российской сторонами не должны наносить удар по дипломатическому представительству», – пояснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, раньше такие вопросы успешно решались внешнеполитическими ведомствами. «Если же сейчас США стали ссылаться на бюрократические порожки – значит, для них в принципе дипломатические отношения с Россией теряют ценность. Нынешний дипломатический скандал показывает: все, о чем говорилось после саммита в Женеве – возврат к конструктивным отношениям, деэскалация и потепление – все провалилось. В реальности мы видим продолжение дипломатической нисходящей спирали», – сказал эксперт. Собеседник отметил, что роль дипломатии в мире очень быстро и уверенно снижается.

«К примеру, саммит в Женеве готовили не российское и американское внешнеполитические ведомства, а органы, занимающиеся нацбезопасностью. Аналогичные ведомства занимались и организацией онлайн-встречи Си Цзиньпина с Джо Байденом. Сейчас дипломатия, которая родом из «Ялты», уже не справляется со своими задачами», – отметил аналитик.