США предрекли распад и хаос

«Скорее всего наступит хаос, а потом, возможно, тоталитарный режим или власть сильной руки. Я точно не знаю, как будут развиваться события, но к этому все идет», — заявил Бест в интервью чешской газете Kup?edu do minulosti.

Он отметил, что США уже закрывали границы, и это произойдет еще раз. По его мнению, границы могут закрыть из-за COVID-19 или из-за угрозы Китая или России. «Границы будут закрыты, и уехать уже не удастся», — заключил журналист.