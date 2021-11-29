В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации

В Австрии за отказ от вакцинации введут штрафы до €7200 тыс. и тюремные сроки. Об этом сообщает Die Presse со ссылкой на черновой вариант соответствующего законопроекта, разрабатываемого властями страны.

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По данным издания, обязательная вакцинация будет распространяться на всех, кто живет в Австрии за некоторыми исключениями.

Тем же, кто проигнорирует официальные повестки о вакцинации, грозит наказание в виде штрафов от €3 600 до €7 200 тыс. или четырехмесячного тюремного срока.

В статье отмечается, что такие меры в стране введут с февраля 2022 года.

Избежать обязательной вакцинации смогут лишь те, кто не может привиться без угрозы для жизни или здоровья, а также беременные женщины и дети до 12 лет.