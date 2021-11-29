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25 минут назад

В парламенте ФРГ раскритиковали требование Киева о репарациях от Германии

Выдвижение Украиной требований о репарациях от Германии через СМИ противоречит дипломатической практике. Так прокомментировал слова посла Киева в ФРГ Андрея Мельника в беседе с «Известиями» депутат парламента от партии «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер.

«Мы уже платили»: в ФРГ раскритиковали требование Украиной репараций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я решительно отвергаю требования о репарациях. В течение десятилетий Германия выплачивала миллиарды немецких марок в качестве репараций Советскому Союзу, частью которого была Украина. Выдвигать требования федеральному правительству через прессу не только противоречит дипломатической практике, но и крайне топорно», — сказал Койтер.

Также политик высказался против идеи принятия Украины в НАТО. По словам Койтера, существует опасность, что Киев вынудит Североатлантический альянс вступить в военную конфронтацию с Россией.

Негативно требования о репарации от Мельника воспринял еще один депутат парламента Германии Норберт Кляйнвехтер. По его мнению, военные репарации «должны остаться в учебнике истории, а не в повседневной политике».

Ранее Мельник заявил, что правительство Германии должно выплатить Киеву компенсацию за утраченные в годы Второй мировой войны культурные ценности. Кроме того посол призвал Берлин быстро и безо всяких условий добиться вступления его страны в Североатлантический альянс, поскольку ФРГ несет «особую историческую ответственность» за нацистские преступления против украинского народа. Граждан Германии такое поведение Мельника возмутило и заставило усомниться в его дипломатичности.

В мире,Андрей Мельник,НАТО,Бундестаг,газета "Известия",
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