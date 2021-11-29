Зеленский попал в ксенофобский скандал

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко усмотрела признаки ксенофобии в заявлении президента Украины Владимира Зеленского о медведях и цыганах, сказанные во время пресс-конференции в Киеве.
Как сообщает «Украина.ру», в ходе согласительного совета парламента Геращенко обратилась к уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой «срочно предоставить публичную реакцию на акт ксенофобии со стороны президента Зеленского, который посмел заявить во время своей пресс-конференции, что он не приглашал цыган, медведей и журналиста Ткача».
«Я хочу напомнить, что ромы составляют 1% населения Украины», - подчеркнула депутат от «Европейской солидарности».
Она отметила, что цыгане, так же, как украинцы, русские и евреи, являются полноправными гражданами Украины.
В минувшую пятницу в ходе пресс-марафона корреспондент «Украинской правды» Михаил Ткач спросил у Зеленского, летал ли он на госдачу в Гуту праздновать день рождения руководителя президентского офиса Андрея Ермака. Сначала Зеленский упрекнул Ткача в панибратстве, указав, что он «президент Украины, между прочим», а затем заявил: «Цыган и медведей я не вызывал! И вас тоже!»