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41 минуту назад

Зеленский попал в ксенофобский скандал

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко усмотрела признаки ксенофобии в заявлении президента Украины Владимира Зеленского о медведях и цыганах, сказанные во время пресс-конференции в Киеве.

Зеленский попал в ксенофобский скандал
Фото: ReutersReuters

Как сообщает «Украина.ру», в ходе согласительного совета парламента Геращенко обратилась к уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой «срочно предоставить публичную реакцию на акт ксенофобии со стороны президента Зеленского, который посмел заявить во время своей пресс-конференции, что он не приглашал цыган, медведей и журналиста Ткача».

«Я хочу напомнить, что ромы составляют 1% населения Украины», - подчеркнула депутат от «Европейской солидарности».

Она отметила, что цыгане, так же, как украинцы, русские и евреи, являются полноправными гражданами Украины.

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В минувшую пятницу в ходе пресс-марафона корреспондент «Украинской правды» Михаил Ткач спросил у Зеленского, летал ли он на госдачу в Гуту праздновать день рождения руководителя президентского офиса Андрея Ермака. Сначала Зеленский упрекнул Ткача в панибратстве, указав, что он «президент Украины, между прочим», а затем заявил: «Цыган и медведей я не вызывал! И вас тоже!»

В мире,Людмила Денисова,Михаил Ткач,Андрей Ермак,Ирина Геращенко,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Украинская правда,
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