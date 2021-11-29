Зеленский попал в ксенофобский скандал

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко усмотрела признаки ксенофобии в заявлении президента Украины Владимира Зеленского о медведях и цыганах, сказанные во время пресс-конференции в Киеве.

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Как сообщает «Украина.ру», в ходе согласительного совета парламента Геращенко обратилась к уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой «срочно предоставить публичную реакцию на акт ксенофобии со стороны президента Зеленского, который посмел заявить во время своей пресс-конференции, что он не приглашал цыган, медведей и журналиста Ткача».

«Я хочу напомнить, что ромы составляют 1% населения Украины», - подчеркнула депутат от «Европейской солидарности».

Она отметила, что цыгане, так же, как украинцы, русские и евреи, являются полноправными гражданами Украины.