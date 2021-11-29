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«Мы уничтожим Украину»: Депутат Рады предрек стране исчезновение в ближайшие 10 лет

Елена Прошина
16 минут назад

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек Украине исчезновение в ближайшие 10 лет из-за катастрофического уровня смертности. Таким образом парламентарий прокомментировал доклад ООН по смертности в разных странах, в которых Украина занимает лидирующие позиции. Видеозапись заседания согласительного совета украинского парламента опубликована на YouTube-канале «Телеканал Рада».

«Мы уничтожим Украину»: Депутат Рады предрек стране исчезновение в ближайшие 10 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно статистике ООН, порядка 30% украинцев умирают в возрасте до 65 лет. По мнению Рабиновича, более половины этих людей можно было бы спасти.

«Право на лечение на Украине уничтожили. Население Украины уменьшилось до 35 миллионов человек. Таким образом, мы уничтожим Украину в ближайшие 10 лет», — заявил депутат.

Он отметил, что за рубежом сейчас работают три миллиона украинских граждан, и это число растет.

«Только за первое полугодие 2021 года численность населения Украины сократилась на 205 тысяч человек. Если такие темпы будут сохраняться, за 10 лет Украины вообще не станет» – сказал депутат.

Кроме того, Рабинович отметил, что в текущем году показатель рождаемости в стране снизился до исторического минимума.

В мире,Вадим Рабинович,Верховная Рада,ООН,
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