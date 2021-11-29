На Украине предложили «план развала» России

«Нынешнюю Россию, по моему мнению, ждет такое же будущее, какое было у СССР — распад. Представьте себе, что на месте РФ создается группа независимых — 10-15 государств, которые не являются ядерными, никому не угрожают и в целом поступательно становятся частью цивилизованного мира. Кто от этого выиграет? Да все выигрывают», — сказал Огрызко.

Он также отметил, что самостоятельно данный процесс в России не произойдет, необходимо внешнее вмешательство. По его словам, добиться этого Запад сможет только если будет «идти до конца» и «делать все для того, чтобы на месте РФ возникли по-настоящему демократические государства». При этом США и ЕС придется потратить на развал России несколько сотен миллиардов долларов, которые они вернут себе, взаимодействуя уже с новыми странами, подчеркнул Огрызко.