Лукашенко пришел в Минобороны с нестандартными погонами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на совещании в Министерстве обороны страны в военной форме с нестандартными погонами — на них размещены не звезды, как у всех военнослужащих, а герб. Видеозапись с совещания опубликована в Telegram -канале «Пул Первого».

Лукашенко регулярно появляется на публике в форме с особенными погонами. Так, в июне 2021 года он приехал в той же форме в Могилевскую область, а на параде Победы 9 мая 2020-го появился в окружении военных при позолоченных погонах.

Как отмечало в 2004 году «Независимое военное обозрение», Лукашенко надевал на рабочие встречи военную форму еще в начале 2000-х. «Погоны у белорусского главнокомандующего без звезд, но зато с большими гербами посередине (прямо маршал или генералиссимус!); в этом году гербы от центра чуть смещены к краю погона. Пятнистая куртка на молнии в прошлом году была без шевронов, в этом обслуга, видимо, подсуетилась, пришила», — говорится в публикации от 15 октября 2004 года.