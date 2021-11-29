Политолог рассказал о действиях Лукашенко в случае войны в Донбассе

«Хотелось бы отметить, что Лукашенко проводил совещание с военными в военной форме. При этом в своей речи он несколько раз выступал с позиции президента России, примеряя на себя роль главнокомандующего вооруженными силами страны. Впрочем, для него это не является чем-то странным — раньше он уже оговаривался, называя себя российским президентом, — напомнил политолог. — Что касается Донбасса, то он уже неоднократно высказывался об этой ситуации. При этом в белорусских тюрьмах сидят несколько сотен граждан страны, участвовавших в военных действиях на этой территории. Но ни о какой амнистии, ни о какой гуманности в их отношении речи не идет».