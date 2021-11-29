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Политолог рассказал о действиях Лукашенко в случае войны в Донбассе

Lenta.ruиещё 9
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является одним из выгодополучателей войны в Донбассе, заявил политолог Дмитрий Болкунец. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, что, по некоторым данным, Минск поставляет топливо, запчасти и системы вооружения обеим сторонам конфликта, не давая закончиться противостоянию.

Политолог рассказал о действиях Лукашенко в случае войны в Донбассе
Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусьпресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил, что в случае войны в Донбассе Белоруссия не останется в стороне, и намекнул, что при таком исходе государство выступит на стороне России. Болкунец же уверен, что первое, что сделает глава Белоруссии в таком случае, — сбежит из страны.

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«Хотелось бы отметить, что Лукашенко проводил совещание с военными в военной форме. При этом в своей речи он несколько раз выступал с позиции президента России, примеряя на себя роль главнокомандующего вооруженными силами страны. Впрочем, для него это не является чем-то странным — раньше он уже оговаривался, называя себя российским президентом, — напомнил политолог. — Что касается Донбасса, то он уже неоднократно высказывался об этой ситуации. При этом в белорусских тюрьмах сидят несколько сотен граждан страны, участвовавших в военных действиях на этой территории. Но ни о какой амнистии, ни о какой гуманности в их отношении речи не идет».

По словам Болкунца, Минск активно занимается поставками топлива для заправки танков обеим сторонам конфликта. По некоторым данным, Лукашенко также продает военным системы для ведения боевых действий, системы вооружения, запчасти, чтобы война тлела, а конфликт не заканчивался.

«Лукашенко — один из выгодополучателей войны в Донбассе. Он на этом зарабатывает деньги. Это вообще его любимая история — зарабатывать на трагедии людей. То же самое сейчас происходит с мигрантами, когда трупы перебрасывают через границу, а президент зарабатывает на этом политические очки. Так что все разговоры о том, на чьей стороне воевать, по большому счету, пустые. Как только начнется заварушка, Лукашенко спрячется в бункере или улетит из страны. Он не будет воевать, он будет прятаться», — заключил Болкунец,

Ранее Лукашенко рассказал о «подкинутых» на белорусскую территорию трупах мигрантов. По его мнению, погибших беженцев перебрасывают через границу литовские силовики.

В мире,Дмитрий Болкунец,Александр Лукашенко,Lenta.ru,
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