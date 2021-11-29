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Посол Украины потребовал репараций от Германии

Алиса Селезнёва
30 минут назад

Украинский посол Андрей Мельник заявил о праве Украины на компенсацию от Германии за утраченные во время Второй мировой войны ценности и подаренный архив Баха. Об этом пишет «Укринформ».

Посол Украины потребовал репараций от Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, об этом говорится в письме дипломата, направленном председателю Фонда «Берлинская певческая академия» Георгу графу цу Кастель-Кастель.

В письме Мельник отказался от участия в праздничном концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха, напомнив, что Украина ожидает определенных шагов со стороны Германии.

«Как с точки зрения компенсации за огромные потери культурного наследия Украины во время нацистской оккупации, так и с точки зрения политической поддержки моей Родины на пути к членству в ЕС», - пояснил он.

Посол Украины в Германии также пожаловался на то, что немецкие власти проигнорировали предложение о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки пострадавшими в ходе войны украинскими музеями ценных арт-объектов мирового уровня.

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Дипломат обратил внимание и на то, что Берлину был передан архив нот Иоганна Себастьяна Баха, стоимость которого превышает десятки миллиардов евро. Архив был подарен кабинету министров Герхарда Шредера в 2001 году. При этом украинский парламент не дал согласия на это и на Украине до сих пор не уверены в законности такого шага.

По словам Мельника, предложения запустить украинско-немецкие инициативы в контексте передачи архива Баха наткнулись «на глухую стену непонимания». В частности, были проигнорированы инициативы по основанию ежегодного двустороннего музыкального фестиваля Баха и создания многомиллионной программы финансирования классической музыки на Украине.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия должна помочь вернуть Крым, присоединившийся к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, так как у нее есть «моральный долг» перед украинцами из-за нацистской оккупации. В своей статье для Berliner Zeitung он подчеркнул, что «нацистская тирания оставила кровавое наследство в Крыму и эти забытые зверства еще нужно отработать».
В мире,Андрей Мельник,Герхард Шредер,Верховная Рада,ЕС,Укринформ,
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