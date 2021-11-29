Переболевшие могут заразиться: что в ВОЗ узнали про «омикрон»

ВОЗ указала на высокий риск повторного заражения коронавирусом при контакте с "омикроном"

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Пока не ясно, является ли штамм «омикрон» заразнее других вариантов COVID-19, и приводит ли он к более тяжелому течению болезни, отметили во Всемирной организации здравоохранения. Тем не менее, там указали на высокий риск заражения новым штаммом уже переболевших коронавирусом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Всемирная организация здравоохранения указала на повышенный риск заражения людей, уже переболевших COVID-19, новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом свидетельствуют предварительные данные, указали в ВОЗ.

В то же время пока недостаточно сведений, подтверждающих информацию о том, что новый штамм опаснее «дельты», отметили в организации.

«Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным — например, легче передается от человека к человеку — по сравнению с другими вариантами коронавируса, включая «дельту», — отмечается в релизе ВОЗ.

Тем временем число людей с положительным результатом теста на коронавирус в ЮАР, где зафиксировали вспышку нового штамма, увеличилось. Эпидемиологические исследования продолжаются – эксперты выясняют, связана ли такая динамика напрямую с распространением «омикрона».

Остается также неясным, приводит ли «омикрон» к более тяжелому течению болезни по сравнению с другими мутациями коронавирусной инфекции.

В ВОЗ пока не располагают данными, отличаются ли симптомы у заразившихся «омикроном» по сравнению со случаями инфицирования ранее уже изученными штаммами.

«Для того, чтобы понять степень тяжести варианта «омикрон», потребуется от нескольких дней до нескольких недель», — пояснили в организации. Кроме того, эксперты исследуют потенциальное влияние этого штамма на вакцины от коронавируса.

В ВОЗ подчеркивают, что вакцины имеют решающее значение для снижения смертности и «тяжести» переносимой болезни.

О выявлении нового штамма коронавируса сообщили 24 ноября британские ученые, отметившие его более высокую потенциальную угрозу. Так, получивший впоследствии название «омикрон» вариант имеет большее число мутаций. Ученые предположили, что штамм появился в Ботсване. По их словам, случаи заражения новым штаммом были зафиксированы в ЮАР и Гонконге.

Позднее инфицированных «омикроном» выявили в Бельгии, Израиле, Австралии, Германии, Великобритании, Нидерландах и ряде других государств. Повсеместно речь в основном идет именно о завозных случаях, отмечает РБК.

Обнаружен ли «омикрон» в России…

В Роспотребнадзоре накануне заявили об отсутствии «омикрон»-штамма в России, в то же время отметив, что он «вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения».

В свою очередь, сенатор Владимир Круглый считает, что «омикрон» возможно уже присутствует в нашей стране – его могли привезти побывавшие в Египте российские туристы. Парламентарий призвал временно приостановить авиасообщение с арабской республикой, указав, что в РФ «достаточно мягкий контроль за въезжающими из-за рубежа».

…и в США

На этом фоне главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил американскому президенту Джо Байдену, что специалистам требуется еще две недели, чтобы определить характеристики «омикрон»-штамма коронавируса.

По его оценкам, существующие вакцины, вероятно, продолжат обеспечивать защиту от тяжелого течения болезни, отмечается в пресс-релизе Белого дома.

Темпы вакцинации: как россияне относятся к прививкам

55% россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, 32% относятся к ней отрицательно, а 9% — безразлично, следует из опроса ВЦИОМ.

Более половины респондентов (60%) убеждены, что смогут сделать прививку от COVID-19, если у них возникнет такое желание. 9% полагают, что не смогут, 4% не хотят ее делать.

37% опрошенных декларируют, что уже сделали прививку или затруднились ответить на вопрос.

Две трети россиян (65%) согласны с мнением, что даже сделав прививку, можно заразиться коронавирусом, но вакцинированные переносят болезнь намного легче тех, кто не сделал прививку. 27% не разделяют эту позицию.

61% россиян считают, что вакцинированные умирают от коронавируса намного реже, чем те, кто не сделал прививку. 25% с этим не согласны.

64% респондентов полагают, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности. 27% россиян так не считают.