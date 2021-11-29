В Британии предрекли «катастрофу» из-за союза России и Китая

Западным странам грозит «катастрофа» в связи с союзом России и Китая. Об этом заявила научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс в статье издания The Sun.

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Как говорится в публикации, Вашингтон может потерять свое положение на мировой арене из-за расширения сотрудничества России и Китая в военной сфере. По словам эксперта, совместная работа Москвы и Пекина, а также их общее недовольство действиями Европейского союза — «действительно ужасающая перспектива».

Соукинс в своей статье отмечает, что Россия и Китай решили углубить сотрудничество в связи с американскими учениями у границ РФ. Однако эксперт подчеркивает, что это лишь «мнимый» повод. Если эти государства объединятся, то захотят помешать Штатам по ряду направлений. США потребуется помощь партнеров, чтобы отразить действия Китая и России, и сперва они обратятся к Европе, заключила Соукинс.