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В Британии предрекли «катастрофу» из-за союза России и Китая

Елена Прошина
28 минут назад

Западным странам грозит «катастрофа» в связи с союзом России и Китая. Об этом заявила научный сотрудник Общества Генри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс в статье издания The Sun.

В Британии предрекли «катастрофу» из-за союза России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, Вашингтон может потерять свое положение на мировой арене из-за расширения сотрудничества России и Китая в военной сфере. По словам эксперта, совместная работа Москвы и Пекина, а также их общее недовольство действиями Европейского союза — «действительно ужасающая перспектива».

Соукинс в своей статье отмечает, что Россия и Китай решили углубить сотрудничество в связи с американскими учениями у границ РФ. Однако эксперт подчеркивает, что это лишь «мнимый» повод. Если эти государства объединятся, то захотят помешать Штатам по ряду направлений. США потребуется помощь партнеров, чтобы отразить действия Китая и России, и сперва они обратятся к Европе, заключила Соукинс.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что США — «дряхлая старуха», которая претендует на «роль Джульетты». Он считает, что сейчас идет информационная мировая война — устанавливается новый мировой порядок. Суть в том, что сверхдержавы пытаются утвердиться в политическом, военном, финансовом, экономическом и информационном аспектах. Ордуханян указал, что еще 20 назад США и Европа лидировали в этих направлениях, но теперь ситуация изменилась.

В мире,Генри Джексон,ЕС,
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