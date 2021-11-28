В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Умер основатель бренда Off-White Вирджил Абло

Lenta.ruиещё 3
25 минут назад

Дизайнер Вирджил Абло, который являлся художественным руководителем бренда Louis Vuitton и основателем Off-White, умер в возрасте 41 года. Об этом сообщается в его Instagram.

Умер основатель бренда Off-White Вирджил Абло
Фото: EPAEPA

«Вирджилом двигала его преданность своему делу и своей миссии — открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дизайнер более двух лет боролся с редкой агрессивной формой рака — сердечной ангиосаркомой, диагноз ему поставили в 2019 году. Несмотря на это, он продолжал занимать руководящие посты в компаниях в сфере моды, искусства и культуры.

Информация о смерти Абло появилась и в Instagram бренда Louis Vuitton. Генеральный директор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно заявил, что все шокированы новостью о смерти Абло, а также выразил соболезнования родным и близким дизайнера.

В сентябре 2019 года Вирджил Абло заявил, что решил отдохнуть. Тогда дизайнер заверил, что у него «все в порядке». «Но врач сказал, что тот темп жизни, которого я придерживаюсь, — со всеми этими проектами — вреден для моего здоровья», — рассказал он.

В мире,Бернар Арно,Louis Vuitton,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители