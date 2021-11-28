Владелец аэропорта в Германии изобрел свою вакцину от COVID-19

Доктор медицины, предприниматель и владелец аэропорта немецкого Любека Винфрид Штекер открыл пункт вакцинации, чтобы прививать вакциной от COVID-19 собственной разработки. Об этом сообщает Welt.

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Штекер создал свою вакцину от коронавируса в апреле 2020 года, опробовал ее на 60 добровольцах и заявил, что у более чем 90% появились антитела высокого уровня. Он несколько раз опробовал вакцину на себе, не испытав побочных эффектов.

После этого Штекер обратился в Институт Пауля Эрлиха, чтобы зарегистрировать препарат. Но регулятор обратился к правоохранителям, сообщив, что, возможно, есть нарушение закона. Против предпринимателя завели уголовное дело.

Сам Штекер сказал, что не хочет зарабатывать на вакцине, только пытался сделать ее доступной для широкой общественности, чтобы помочь победить пандемию.

Однако полиция прекратила работу пункта вакцинации, потому что, предположительно, вакцина не прошла регистрацию. Образцы вакцины были изъяты.