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Владелец аэропорта в Германии изобрел свою вакцину от COVID-19

Ювелина Бернст
41 минуту назад

Доктор медицины, предприниматель и владелец аэропорта немецкого Любека Винфрид Штекер открыл пункт вакцинации, чтобы прививать вакциной от COVID-19 собственной разработки. Об этом сообщает Welt.

Владелец аэропорта в Германии изобрел свою вакцину от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Штекер создал свою вакцину от коронавируса в апреле 2020 года, опробовал ее на 60 добровольцах и заявил, что у более чем 90% появились антитела высокого уровня. Он несколько раз опробовал вакцину на себе, не испытав побочных эффектов.

После этого Штекер обратился в Институт Пауля Эрлиха, чтобы зарегистрировать препарат. Но регулятор обратился к правоохранителям, сообщив, что, возможно, есть нарушение закона. Против предпринимателя завели уголовное дело.

Сам Штекер сказал, что не хочет зарабатывать на вакцине, только пытался сделать ее доступной для широкой общественности, чтобы помочь победить пандемию.

Однако полиция прекратила работу пункта вакцинации, потому что, предположительно, вакцина не прошла регистрацию. Образцы вакцины были изъяты.

По данным издания, прививки делались в подготовленном для этого кабинете в аэропорте Штекера. Когда правоохранители прибыли в аэропорт, было уже провакцинировано 50 человек. Перед зданием собралась очередь на вакцинацию примерно из 80 человек. Еще 150 человек находились внутри аэропорта.

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