Особо опасен: Первая страна в мире закрыла границы из-за штамма «омикрон»

Кабинет министров Израиля объявил о временном запрете на въезд в страну иностранных граждан в связи с распространением нового штамма COVID-19. Об этом сообщила газета «Еедиот ахронот».

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На заседании кабмина страны, состоявшемся в ночь на 28 ноября, было принято решение не допускать на территорию Израиля иностранцев на протяжении ближайших 14 суток. Одновременно, гражданам еврейского государства запрещается ездить в 50 африканских стран, которые власти Израиля считают потенциально опасными с эпидемической точки зрения.

Любой израильтянин, приехавший из Африки, обязан выдержать карантин. Ранее прибывшие с африканского континента граждане страны будут протестированы на предмет заражения коронавирусом.

Кроме того, введены ограничения на участие в массовых мероприятиях для невакцинированных граждан, а израильские спецслужбы опять начнут следить за мобильными телефонами жителей, чтобы отслеживать контакты заразившихся коронавирусом.

Известно, что на данный момент на территории Израиля зафиксирован единственный случай инфицирования омикрон-штаммом COVID-19. Его наличие заподозрили у еще семи человек, которые сейчас проверяются врачами.