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На Украине оценили вероятность появления своего «Владимира Путина»

News.ru
9 минут назад

Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в интервью «Украине.ру» рассказал, возможно ли появление на Украине своего аналога Владимира Путина, способного дать отпор олигархам и приструнить их, а также вывести страну из-под внешнего управления. По мнению эксперта, в условиях сложившейся сейчас политической ситуации в стране это невозможно.

На Украине оценили вероятность появления своего «Владимира Путина»
Фото: ТАССТАСС

В нынешних условиях нет, поскольку украинский политический и бизнес-бомонд по определению компрадорский. Даже если такой человек найдётся, его собьют на ближних подступах, — отметил политолог.

Ранее в Совете Федерации объяснили, почему Владимир Путин — самый сильный президент в мире. По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, российский лидер умело отстаивает интересы своей страны, уважительно относится к другим государствам и их руководителям, не переходит на личности, не опускается до оскорблений, и в этом его сила.

Собеседник добавил, что Путин из тех, кто придёт на помощь другим странам, ничего не прося взамен, особенно тем, кто не в состоянии защитить себя, кому нужна поддержка.

В мире,Андрей Золотарев,Владимир Путин,Совет Федерации,
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