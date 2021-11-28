Призывающего носить маску Байдена застали без нее в магазине

Президента США Джо Байдена, который неоднократно призывал американцев носить защитные маски, застали в магазине без нее. Об этом сообщает Fox News.

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В минувшую субботу, 27 ноября, глава Белого дома посетил магазин Murray's Toggery на острове Нантакет. Американский лидер спустил средство индивидуальной защиты на подбородок, несмотря на знак на витрине, который предписывает посетителям носить маску на лице таким образом, чтобы она прикрывала рот и нос.

Власти Нантакета, где президент США сейчас проводит праздничные выходные по случаю Дня Благодарения, в начале месяца восстановили требование об обязательном ношении масок.