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В Германии прививали людей самодельной вакциной

Газета.Ruиещё 3
58 минут назад

В Германии недалеко от аэропорта Любека группу людей привили вакциной, не получившей одобрения к применению.

В Германии разразился скандал из-за запрещенной вакцины от COVID
Фото: ТАССТАСС

Правоохранителям удалось остановить незаконную вакцинацию, сообщает Welt. Отмечается, что аэропорт Любека принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру. Он разработал собственную вакцину от коронавируса. В управлении полиции Любека заявили, что перед зданием небольшого аэропорта собрались около 80 человек, со временем число людей увеличилось. В зале регистрации аэровокзала находились еще около 150 граждан.

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При этом вылеты в тот день не проводились. Выяснилось, что люди пришли на вакцинацию препаратом, который не допущен к применению. Прививки ставили в специально подготовленном для этой цели офисном помещении. До того, как правоохранители пресекли происходящее, около 50 человек уже успели привиться. Полицейские забрали образцы прививок, использование шприцы, а также записали личные данные присутствующих.

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