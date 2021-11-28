В Германии разразился скандал из-за запрещенной вакцины от COVID

Правоохранителям удалось остановить незаконную вакцинацию, сообщает Welt. Отмечается, что аэропорт Любека принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру. Он разработал собственную вакцину от коронавируса. В управлении полиции Любека заявили, что перед зданием небольшого аэропорта собрались около 80 человек, со временем число людей увеличилось. В зале регистрации аэровокзала находились еще около 150 граждан.

При этом вылеты в тот день не проводились. Выяснилось, что люди пришли на вакцинацию препаратом, который не допущен к применению. Прививки ставили в специально подготовленном для этой цели офисном помещении. До того, как правоохранители пресекли происходящее, около 50 человек уже успели привиться. Полицейские забрали образцы прививок, использование шприцы, а также записали личные данные присутствующих.