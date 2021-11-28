Пенсионер съел хлеб с мемориала жертвам «голодомора» в Киеве

В Киеве мужчина собрал еду, оставленную горожанами у мемориала в память о так называемом голодоморе, видео опубликовано в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.

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Пенсионер попал в объективы видеокамеры в субботу, 27 ноября, после завершения официальной части памятных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине событий. На видео пожилой мужчина «разграбил» мемориал, собрал часть продуктов. Он взял себе яблоко и кусок хлеба. Мужчина начал их есть сразу на месте, из-за чего журналисты сделали вывод, что он был голоден.

На Украине голодомором называют период 1932-1933 годов, когда в значительной части Советского Союза был голод. От него, кроме Украины, также сильно пострадали Южный Урал, Нижнее и Среднее Поволжье, Северный Кавказ, Центрально-Черноземная область, Казахстан, Западная Сибирь. Официальное число погибших от голода — от семи до восьми миллионов.

В Киеве голод признали «геноцидом украинского народа», который якобы устроили центральные власти, чтобы сломить национальное сопротивление. В Москве неоднократно объясняли, что такая трактовка событий носит политизированный и антиисторический характер.