В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

В ООН назвали Украину одним из лидеров по вымиранию населения

Газета.Ruиещё 7
18 минут назад

Население Украины сокращается быстрее всех в мире и уже к 2050 году может снизиться до 35 млн человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные, представленные в аналитической справке ООН "Демографические процессы".

ООН: Украина оказалась на пороге вымирания
Фото: ReutersReuters

Среди возможных причин авторы документа называют низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и рост масштабов миграции. По мнению экспертов, украинские власти могут остановить вымирание населения, создав стабильную политическую и финансовую систему и обеспечив социальную защиту своих граждан.

Согласно последней официальной переписи населения Украины, которая прошла в 2001 году, население страны составляло 48 240 902 человека.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что депопуляция на Украине достигла угрожающих размеров. По ее словам, ежегодно с карты страны исчезает около пяти-шести городов средних размеров.

В мире,Юлия Тимошенко,ООН,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители