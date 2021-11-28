Президент Сербии пообещал вечную дружбу России

Сербский президент Александар Вучич пообещал Москве и Пекину вечную дружбу, сообщает ТАСС.

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Как заявил глава государства, Белград никогда не отречется от своих партнеров.

«Сербия находится на европейском пути, это для нас важно, но Сербия все это время сохраняла своих друзей. Мы никогда не поворачивались спиной к нашим друзьям. Ни когда им было тяжело, ни когда нам было тяжело выдержать давление», — отметил президент Сербии.

По словам Вучича, по этой причине его страна сегодня получает газ по самой низкой цене в Европе и может рассчитывать на поддержку в вопросе Косова и Метохии. Политик также выразил уверенность, что РФ и КНР не отрекутся от дружбы между странами.

Ранее президент Сербии заявил, что в следующие шесть месяцев республика будет покупать российский газ по цене $270 за тысячу кубических метров. Вучич добавил, что стороны также достигли понимания о гибкости условий договора, так как объём потребляемого газа в Сербии зависит от сезона.