Киев оценил идею Германии отправить мигрантов на Украину

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, комментируя предложение Германии по отправке мигрантов на Украину, заявил, что это «не то высокомерие, которого в стране заслуживают».

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В интервью изданию Die Zeit украинский дипломат отметил, что в Киеве недовольны позицией ФРГ по вопросу разрешения кризиса.

«То, как была представлена эта сделка, просто недопустимо. Немецкий политик сказал в интервью: давайте просто отодвинем проблему подальше от нас, пусть Украина позаботится об этом!» — сказал Кулеба.

Он отметил, что у Украины сложились прекрасные отношения с Германией и ЕС, и в Киеве всегда готовы обсудить любые вопросы.

«Но то, как сформулированы предложения — это не то высокомерие, которого мы заслуживаем. И это не то высокомерие, которое мы проявили бы по отношению к немецким политикам», — подчеркнул глава МИД Украины.

В заключение он добавил, что по этой причине в Киеве не будут рассматривать подобные «неуважительные предложения».

Украинский посол в Германии Андрей Мельник ранее заявил, что предложение депутата бундестага об отправке мигрантов с польско-белорусской границы на Украину является проявлением «немецкого колониализма».

По его словам, это является признаком отсутствия уважения к Украине.