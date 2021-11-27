Президента Чехии выписали из госпиталя

Президент Чехии Милош Земан, который после получения положительного результата теста на коронавирус был экстренно помещен в четверг в Центральный военный госпиталь в Праге, выписан в субботу на амбулаторное лечение и направился в свою загородную резиденцию. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС пресс-служба президента РФ/ТАСС

У Земана, привитого недавно третьей дозой вакцины от коронавируса, заболевание протекает бессимптомно. Главный санитарный врач Чехии Павла Сврчинова заявила, что глава государства, как и все остальные заболевшие ковидом жители страны, в течение двух недель должен находиться в карантине.

Между тем президент в воскресенье в Ланах планирует провести церемонию назначения премьер-министром лидера победившей на недавних парламентских выборах партийной коалиции "Вместе", председателя праволиберальной Гражданской демократической партии Петра Фиалы. В этой связи глава президентской администрации Вратислав Минарж сообщил, что будет найден способ проведения церемонии с соблюдением действующих требований санитарно-эпидемической безопасности. Подробности не раскрываются.