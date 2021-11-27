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На Украине заявили о правах на Поволжье

Lenta.ruиещё 1
51 минуту назад

Поволжье не имеет отношения к формированию русского этноса, так как регион исторически заселяли и осваивали украинцы, утверждает историк, проректор университета «Острожская академия» Петр Кралюк. О ключевой роли украинского народа в освоении Волги он рассказал в газете «День».

На Украине заявили о правах на Поволжье
Фото: ReutersReuters

Рассказывая свою интерпретацию истории Поволжья, Кралюк заявил, что Русскому государству якобы было сложно освоить бассейн реки Волги «с помощью россиян-московитов». Поэтому московские чиновники отдавали предпочтение казакам, которых Кралюк отождествляет с украинцами. Первый русский император Петр I специально настаивал на том, чтобы в Поволжье селили украинцев, написал проректор.

Дальнейшая история региона тоже связана преимущественно с Украиной, по рассуждению Кралюка. «Украинский фактор» в восстании Пугачева историк называет одним из главных, а далее рассказывает об особой роли украинских чумаков (торговцев соли — прим. «Ленты.ру») в экономическом развитии региона.

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Однако в конце статьи с громким названием «Украинские земли, которые Россия не подарила Украине» Кралюк делает не такие однозначные выводы о принадлежности территории.

«Украинские поселенцы сыграли заметную роль в развитии экономики Поволжья и культуры этого региона. В частности, они способствовали утверждению здесь земледелия, сделали многое для распространения православия», — заключает писатель.

Ранее на Украине допустили полную потерю территорий Донецкой и Луганской областей в случае признания самопровозглашенных республик Донбасса Россией. По мнению политолога Андрея Головачева, ДНР и ЛНР могут предъявить права на все территории регионов.
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