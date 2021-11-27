В Чехии и Германии выявили новый штамм COVID-19

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В нескольких странах Европы зафиксированы случаи заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон», пришедшим из Южной Африки. В России «омикрон» пока не выявляли, но, как заявил «Газете.Ru» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, произойти это может в любой момент. По его словам, южноафриканский штамм гораздо заразнее, чем «дельта».

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Всемирная организация здравоохранения объявила о появлении нового штамма COVID-19, вызывающего беспокойство. Он получил название «омикрон» (B.1.1.529).

Впервые о случаях заражения новых типом инфекции стало известно 24 ноября, сообщения пришли из ЮАР. Первая положительная проба датирована 9 ноября. После этого ряд стран ввели ограничения и запреты на перелеты из стран Африки.

Очагом распространения «омикрона», по предварительным данным, является Южная Африка. Там количество заражений стремительно растет практически во всех провинциях, отмечает ВОЗ. Наибольшие опасения «омикрон» вызывает в связи с тем, что имеет большое количество мутаций, в том числе и новых.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердил, что новый штамм представляет угрозу. Это объясняется тем, что он распространяется намного быстрее, чем, например, доминирующий в мире штамм «дельта», пришедший из Индии.

Специалист связал появление «омикрона» с очень низким уровнем иммунизации в африканских республиках. Из-за этого происходит селекция коронавируса.

«Поэтому штамм сейчас активно изучается, проверяется эффективность существующих вакцин, противовирусных препаратов, патогенное воздействие на организм, скорость развития симптоматики, развитие осложнений. Соответственно, когда будут проведены исследования, у нас будут данные по потенциалу этого возбудителя», — рассказал собеседник издания.

В Южной Африке вакцинированы лишь 24% населения. Демографический профиль больных COVID-19 с появлением «омикрона» изменился — теперь в больницах наблюдает большое количество молодых пациентов.

Несмотря на то что с момента появления «омикрона» прошло лишь несколько недель, этот штамм уже распространился за пределы Африки на другие континенты. Подтверждены случаи в Ботсване, Бельгии, Гонконге и Израиле, Нидерландах, Германии и Чехии.

В Нидерландах новым штаммом может быть инфицирован 61 человек, прибывший в Амстердам двумя рейсами из ЮАР. Сейчас местное здравоохранение проводит тесты.

В Германии пока только один подозрительный тест с характерными для «омикрона» мутациями — его сдал путешественник, прилетевший, опять же, из Южной Африки. Власти республики призывают всех, кто в недавнее время был в ЮАР, ограничить контакты и немедленно пройти тестирование.

У приехавшего из Южной Африки пассажира «омикрон» обнаружили и в Чехии, причем женщина, завезшая его, была не только в ЮАР, но и в Намибии и Дубае.

Сообщения о первом случае нового штамма в Европе накануне распространила Бельгия, где он был обнаружен у непривитого человека, путешествовавшего по Египту.

На «пороге чрезвычайной ситуации» находится Израиль. 26 ноября премьер-министр Нафтали Беннетт уведомил, что южноафриканский штамм обнаружен у путешественника, вернувшегося из Малави. Также расследуется еще два подозрительных случая, указывающих на южноафриканский штамм.

Россия пока не сообщала о проникновении «омикрона», однако с 28 ноября, как и большинство других стран, ограничит въезд из Гонконга и девяти стран Африки.

Как предполагает вирусолог Викулов, мутация может в любой момент распространиться в стране. По его словам, «достаточного даже одного борта».