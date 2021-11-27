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Финские СМИ: Европа отказалась помогать Киеву в борьбе с Россией

Ura.Ru
28 минут назад

Украина должна сама позаботиться о собственной обороне в случае, если Россия «начнет масштабное наступление». Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его мнению, единственный пункт к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом — это диалог двух стран.

Финляндия отказалась помогать Киеву в борьбе с Россией
Фото: ReutersReuters

«Важно, чтобы Украина сама смогла позаботиться о собственной обороне, и чтобы она сотрудничала с западными организациями, опираясь именно на это. Тем не менее я все равно считаю, что единственный путь — это диалог с Россией, только так можно найти какое-то решение», — цитирует Пекку Хаависто финское издание Yle.

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Министр иностранных дел также выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин и глава США Джо Байден продолжат поддерживать прямой контакт. По его мнению, это поможет найти решение в конфликте Москвы и Киева. Хаависто отметил, что Финляндия поддерживает контакт со всеми странами и ведет диалог как с Россией, так и с Украиной. Он напомнил о Минском соглашении, которого, по мнению главы финского МИДа, стоит соблюдать всем странам.

Ранее министр обороны Финляндии Петер Хультквист заявил, что на данном этапе Хельсинки не будут участвовать в тренировочной миссии НАТО на Украине, передает Yle. По его мнению, сейчас не время рассуждать о «военном сотрудничестве» с Киевом.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США рассматривает возможность сокращения военных учений в Европе. Вашингтон готов пойти на это, чтобы избежать конфликта с Россией. В случае утверждения этого плана действий США также прекратит отправку военной помощи на Украине.

В мире,Пекка Хаависто,Петер Хультквист,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,
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