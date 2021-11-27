Финляндия отказалась помогать Киеву в борьбе с Россией

Украина должна сама позаботиться о собственной обороне в случае, если Россия «начнет масштабное наступление». Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его мнению, единственный пункт к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом — это диалог двух стран.

Фото: Reuters Reuters

«Важно, чтобы Украина сама смогла позаботиться о собственной обороне, и чтобы она сотрудничала с западными организациями, опираясь именно на это. Тем не менее я все равно считаю, что единственный путь — это диалог с Россией, только так можно найти какое-то решение», — цитирует Пекку Хаависто финское издание Yle.

Министр иностранных дел также выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин и глава США Джо Байден продолжат поддерживать прямой контакт. По его мнению, это поможет найти решение в конфликте Москвы и Киева. Хаависто отметил, что Финляндия поддерживает контакт со всеми странами и ведет диалог как с Россией, так и с Украиной. Он напомнил о Минском соглашении, которого, по мнению главы финского МИДа, стоит соблюдать всем странам.

Ранее министр обороны Финляндии Петер Хультквист заявил, что на данном этапе Хельсинки не будут участвовать в тренировочной миссии НАТО на Украине, передает Yle. По его мнению, сейчас не время рассуждать о «военном сотрудничестве» с Киевом.