В Германии рассказали о запуске «Северного потока — 2» до сертификации

Оператор «Северного потока — 2» может заплатить ЕС до миллиона евро и запустить газопровод, не дожидаясь завершения его сертификации. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

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Эксперты говорят, что процесс сертификации газопровода затянется на «несколько недель» или даже «несколько месяцев». Однако инсайдеры Handelsblatt утверждают, что есть иной путь, позволяющий «не ждать так долго».

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«Ввод в эксплуатацию трубопровода без сертификации уже производился другими компаниями. Фактически, «Северо-Европейский газопровод» (NEL) и газопровод EGL 401 первоначально были введены в эксплуатацию без получения сертификата. За подобный ввод в эксплуатацию без сертификации взимается единовременный штраф в размере «до миллиона евро», - пишет немецкое издание.

Журналисты отмечают, что эта сумма «кажется приемлемой» для «Газпрома», учитывая, что инвестиции в строительство «Северного потока - 2» составили не менее десяти миллиардов евро.

«Учитывая постоянно высокий уровень цен на газ, у оператора может возникнуть соблазн быстро запустить трубопровод, тем более что это сэкономит «Газпрому» транзитные сборы за поставки газа через Украину», - подчеркивают авторы.

При этом в Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что два прежних случая не могут влиять на сертификацию «Северного потока - 2».

«Невозможно сделать какие-либо выводы из этих двух судебных разбирательств для текущих или будущих разбирательств. Компании, подлежащие аудиту, и факты сертификации слишком сильно различаются», - сказал представитель ведомства.

Сертификация газопровода необходима для подтверждения того, что компания выполняет условия директивы ЕС о рынке газа. Согласно газовой директиве ЕС, монополия поставщика топлива и владельца газопровода должна быть ограничена, чтобы они не могли блокировать поставки конкурентов.