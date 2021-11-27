WSJ узнал о плане США по снижению риска конфронтации с России

Администрация президента США Джо Байдена может уменьшить интенсивность военных учений в Европе, чтобы снизить уровень конфронтации с Россией. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских властных структурах.
Одним из вариантов дальнейших действий США на европейском континенте газета называет «снижение риска конфронтации с Москвой, в том числе путем ограничения числа проводимых американцами военных учений в Европе». Издание полагает, что подобные военные маневры вызывают острую реакцию со стороны России. В рамках логики снижения напряженности предполагается замораживание военной помощи Киеву со стороны США.
Альтернативный план, также разрабатываемый американской администрацией, напротив, подразумевает повышение обороноспособности вооруженных сил Украины, в том числе, путем увеличения количества военного оборудования, поставляемого Киеву. Речь, в частности, идет об отправке на Украину систем противовоздушной обороны. Параллельно с этим предполагается усиление всевозможных санкций в отношении России.
В последнее время американские СМИ неоднократно публиковали статьи, в которых говорилось о подготовке Россией вторжения на Украину. Киевские власти при этом занялись обсуждением введения военного положения в стране и получения от стран НАТО новых поставок оружия.
Российская сторона опровергла информацию о существовании планов нападения на Украину. При этом представители Кремля обвиняли американские СМИ в провоцировании Украины к силовому решению конфликта в Донбассе, сообщает «Рамблер».