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WSJ узнал о плане США по снижению риска конфронтации с России

Елена Прошина
41 минуту назад

Администрация президента США Джо Байдена может уменьшить интенсивность военных учений в Европе, чтобы снизить уровень конфронтации с Россией. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских властных структурах.

WSJ узнал о плане США по снижению риска конфронтации с России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одним из вариантов дальнейших действий США на европейском континенте газета называет «снижение риска конфронтации с Москвой, в том числе путем ограничения числа проводимых американцами военных учений в Европе». Издание полагает, что подобные военные маневры вызывают острую реакцию со стороны России. В рамках логики снижения напряженности предполагается замораживание военной помощи Киеву со стороны США.

Альтернативный план, также разрабатываемый американской администрацией, напротив, подразумевает повышение обороноспособности вооруженных сил Украины, в том числе, путем увеличения количества военного оборудования, поставляемого Киеву. Речь, в частности, идет об отправке на Украину систем противовоздушной обороны. Параллельно с этим предполагается усиление всевозможных санкций в отношении России.

В последнее время американские СМИ неоднократно публиковали статьи, в которых говорилось о подготовке Россией вторжения на Украину. Киевские власти при этом занялись обсуждением введения военного положения в стране и получения от стран НАТО новых поставок оружия.

Российская сторона опровергла информацию о существовании планов нападения на Украину. При этом представители Кремля обвиняли американские СМИ в провоцировании Украины к силовому решению конфликта в Донбассе, сообщает «Рамблер».

В мире,Джозеф Байден,НАТО,Администрация США,Wall Street Journal,
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