В Британии оценили опасения Зеленского о госперевороте

«А не может быть так, что Россия перемещает войска по своей собственной территории и просто готовится защищаться на случай, если НАТО, подогреваемое разглагольствованиями из Киева, нападут на них через Украину?» – предположил один из пользователей. «Дайте нам денег, это отпугнет Россию», – пошутил в ответ другой комментатор. «Украине нужно срочно вступить в НАТО», – сыронизировал третий читатель. «К Британии это никакого отношения не имеет, мы должны держаться в стороне», – заключил еще один пользователь.