Аваков: Украина потеряла миллиарды из-за Зеленского

Акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали. Это произошло в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота при участии бизнесмена Рината Ахметова. Об этом заявил бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков, пишут РИА Новости со ссылкой на передачу «Свобода слова Савика Шустера».
По словам экс-министра, экономика Украины вошла в «сложный период» — ей приходится справляться с финансовыми и энергетическими проблемами. И именно в этот момент, рассказал Аваков, президент в прямом эфире позволяет себе атаковать крупный бизнес. В этот момент акции всех украинских компаний на Лондонской бирже серьезно упали всего за два часа. За это время страна лишилась миллиардов, и причиной этому были опрометчивые слова президента Украины, сказал Аваков.
Он добавил, что в стране процветают «обиды, интриги и обвинения», так как власти Украины — крайне некомпетентные люди.
Ранее Зеленский заявил, что получил от спецслужб Украины предупреждение о подготовке в стране государственного переворота. По его словам, к нему может быть причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, и на соответствующее мероприятие «выделяются миллиарды долларов».