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Аваков: Украина потеряла миллиарды из-за Зеленского

Елена Прошина
38 минут назад

Акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали. Это произошло в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота при участии бизнесмена Рината Ахметова. Об этом заявил бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков, пишут РИА Новости со ссылкой на передачу «Свобода слова Савика Шустера».

Аваков: Украина потеряла миллиарды из-за Зеленского
Фото: ReutersReuters

По словам экс-министра, экономика Украины вошла в «сложный период» — ей приходится справляться с финансовыми и энергетическими проблемами. И именно в этот момент, рассказал Аваков, президент в прямом эфире позволяет себе атаковать крупный бизнес. В этот момент акции всех украинских компаний на Лондонской бирже серьезно упали всего за два часа. За это время страна лишилась миллиардов, и причиной этому были опрометчивые слова президента Украины, сказал Аваков.

Он добавил, что в стране процветают «обиды, интриги и обвинения», так как власти Украины — крайне некомпетентные люди.

Ранее Зеленский заявил, что получил от спецслужб Украины предупреждение о подготовке в стране государственного переворота. По его словам, к нему может быть причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, и на соответствующее мероприятие «выделяются миллиарды долларов».

В мире,Владимир Зеленский,Ринат Ахметов,Арсен Аваков,РИА Новости,
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