Аваков: Украина потеряла миллиарды из-за Зеленского

Акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали. Это произошло в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о подготовке государственного переворота при участии бизнесмена Рината Ахметова. Об этом заявил бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков, пишут РИА Новости со ссылкой на передачу «Свобода слова Савика Шустера».

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По словам экс-министра, экономика Украины вошла в «сложный период» — ей приходится справляться с финансовыми и энергетическими проблемами. И именно в этот момент, рассказал Аваков, президент в прямом эфире позволяет себе атаковать крупный бизнес. В этот момент акции всех украинских компаний на Лондонской бирже серьезно упали всего за два часа. За это время страна лишилась миллиардов, и причиной этому были опрометчивые слова президента Украины, сказал Аваков.

Он добавил, что в стране процветают «обиды, интриги и обвинения», так как власти Украины — крайне некомпетентные люди.