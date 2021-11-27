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ВОЗ признала новый штамм коронавируса угрозой для мира

Елена Прошина
36 минут назад

Существующие вакцины от COVID-19 могут быть неэффективны в борьбе с новым штаммом вируса, который был обнаружен в ЮАР. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему греческую букву омикрон (O). Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters.

ВОЗ признала новый штамм коронавируса угрозой для мира
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, очередная разновидность COVID-19 может стать серьезной угрозой для стран, которые и так ведут борьбу с массовым распространением вируса. Отмечается, что этот вариант инфекции распространяется еще быстрее, чем его предшественники, и может затронуть большое количество людей, в том числе — переболевших другими штаммами COVID-19.

Как сообщили в ВОЗ, вирус B.1.1.529 после целой серии мутаций может влиять на содержание протеина организма. Основная проблема в том, что при таком изменении существующие в настоящий момент вакцины могут быть не так эффективны. Организация призвала все страны уделить изучению нового штамма коронавируса повышенное внимание.

Ранее министр здравоохранения ЮАР Джо Фаала предупредили об опасности нового штамма COVID-19. Он заявил, что недавно обнаруженный вариант инфекции опасен, и сообщил о новых ограничениях при посещении страны.

За последние недели новый штамм вируса был выявлен в Ботсване, Бельгии, Израиле и Гонконге.

В мире,ВОЗ,РБК,Reuters,
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