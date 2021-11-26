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Байден назвал условие окончания пандемии

Вероника Полынина
57 минут назад

Пандемия COVID-19 не закончится, пока вакцинация не будет проведена по всему миру. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил президент США Джо Байден, комментируя появление нового «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции.

Байден назвал условие окончания пандемии
Фото: ReutersReuters

«Новости о новом варианте (коронавируса) должны дать понять яснее, чем когда-либо ранее, что пандемия не закончится, пока вакцинация не будет глобальной», - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Байден призвал страны, в которых производятся вакцины от COVID-19, отказаться от прав интеллектуальной собственности с тем, чтобы вакцины могли производиться в любой точке мира. По его словам, новость о новом штамме подтверждает важность этого решения.

Разведка США представила Байдену доклад о происхождении коронавируса

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в середине ноября в ЮАР и Ботсване, единичные случаи заражения зафиксированы в Израиле и Гонконге. ВОЗ назвала новый вариант вируса греческой буквой «омикрон» и включила его в группу «вызывающих обеспокоенность» (VOC). Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».

Согласно начальным данным исследований, проведенных в ЮАР, установлено, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 находятся в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека и может частично обходить вакцинный иммунитет.

В мире,Джозеф Байден,ВОЗ,Администрация США,
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