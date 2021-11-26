Байдену сообщили о выявлении нового штамма коронавируса

Помощники президента США Джо Байдена сообщили ему о выявлении специалистами новой разновидности коронавируса. Об этом говорится в сообщении Белого дома, распространенном в пятницу.

Первый человек, инфицированный новым штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно информации южноафриканской телерадиокорпорации SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число случаев (77) заражения этим штаммом выявлено именно в ЮАР. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях, однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать прошедших полный курс вакцинации.