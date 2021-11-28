Президент Сербии пообещал вечную дружбу России

«Сербия находится на европейском пути, это для нас важно, но Сербия все это время сохраняла своих друзей. Мы никогда не поворачивались спиной к нашим друзьям. Ни когда им было тяжело, ни когда нам было тяжело выдержать давление», - подчеркнул сербский лидер.