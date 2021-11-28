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Президент Сербии пообещал вечную дружбу России

Lenta.ruиещё 4
21 минуту назад

Президент Сербии Александар Вучич пообещал России и Китаю вечную дружбу, заявив, что Белград никогда не отречется от своих партнеров. Его слова приводит ТАСС.

Президент Сербии пообещал вечную дружбу России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сербия находится на европейском пути, это для нас важно, но Сербия все это время сохраняла своих друзей. Мы никогда не поворачивались спиной к нашим друзьям. Ни когда им было тяжело, ни когда нам было тяжело выдержать давление», - подчеркнул сербский лидер.

Вучич добавил, что по этой причине Сербия сегодня получает самую низкую цену на газ в Европе и может рассчитывать на поддержку в вопросе Косова и Метохии. Глава государства также выразил уверенность, что Россия и Китай не отрекутся от дружбы между странами.

Ранее президент заявил, что экономические успехи Сербии стали возможными благодаря дружбе с Россией и Китаем. Он также рассказал, что огромные инвестиции в национальную экономику приходят из Евросоюза. При этом сербский лидер подчеркнул, что политика Белграда должна оставаться независимой и суверенной.
В мире,Санкции,Александар Вучич,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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