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«Позорище!»: Зеленский припечатал Гордона

Вероника Полынина
49 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позорищем журналиста Дмитрия Гордона.

«Позорище!»: Зеленский припечатал Гордона
Фото: ReutersReuters

На пресс-конференции, трансляция которой ведется на Youtube-канале президентского офиса, президент заявил, что Гордон «аж из штанов выпрыгивает», чтобы он не пошел на второй срок.

«Гордон аж из штанов выпрыгивает и кричит: не должен идти, не должен, не должен. Господи, Боже мой! Разве это главное? Я там не вижу, как дети мои растут, вот это я должен. Должен только им. Позорище», - возмутился Зеленский.

Ранее Дмитрий Гордон заявил, что Зеленский для него «умер – нет его больше». По словам журналиста, за два года у власти президент не выполнил ни одного предвыборного обещания и продемонстрировал свою некомпетентность в ситуации с расследованием спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

Гордон выразил уверенность, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится вместе с истечением срока его полномочий.

На этой неделе Зеленский в опросах впервые упал на второе место, уступив бывшему соратнику и спикеру Рады Андрею Разумкову. 23% участников опроса выбрали бы Зеленского, тогда как 25% проголосовали бы за Разумкова, если бы они встретились во втором туре выборов.

В мире,Дмитрий Гордон,Владимир Зеленский,
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