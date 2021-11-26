«Позорище!»: Зеленский припечатал Гордона

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позорищем журналиста Дмитрия Гордона.
На пресс-конференции, трансляция которой ведется на Youtube-канале президентского офиса, президент заявил, что Гордон «аж из штанов выпрыгивает», чтобы он не пошел на второй срок.
«Гордон аж из штанов выпрыгивает и кричит: не должен идти, не должен, не должен. Господи, Боже мой! Разве это главное? Я там не вижу, как дети мои растут, вот это я должен. Должен только им. Позорище», - возмутился Зеленский.
Ранее Дмитрий Гордон заявил, что Зеленский для него «умер – нет его больше». По словам журналиста, за два года у власти президент не выполнил ни одного предвыборного обещания и продемонстрировал свою некомпетентность в ситуации с расследованием спецоперации по задержанию «вагнеровцев».
Гордон выразил уверенность, что политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского закончится вместе с истечением срока его полномочий.
На этой неделе Зеленский в опросах впервые упал на второе место, уступив бывшему соратнику и спикеру Рады Андрею Разумкову. 23% участников опроса выбрали бы Зеленского, тогда как 25% проголосовали бы за Разумкова, если бы они встретились во втором туре выборов.