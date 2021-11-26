Столтенберг отказал Украине в защите

Принципы коллективной обороны НАТО не распространяются на Украину , поскольку она не является страной - членом альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг , сообщает ТАСС .

«Украина - это партнер НАТО, это не страна - член альянса. Наша статья о коллективной обороне - 5-я статья (Североатлантического или Вашингтонского договора – прим. ред.) не распространяется на Украину», - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

При этом он отметил, что страны НАТО предоставляют Украине «значительную военную и политическую поддержку».

Пятая статья учредительного договора НАТО посвящена коллективной обороне. В ней говорится, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. Впервые статья была применена после терактов в США 11 сентября 2001 года.